アイナ・ジ・エンドが、新曲「No Epilogue」を本日配信リリースし、MVを公開した。本楽曲は、『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』主題歌となっており、アイナ・ジ・エンドが『劇場版モノノ怪』の主題歌を担当するのは今作で第一章・第二章に続き、完結編となる第三章すべてとなる。MVは、G2 YUKI TSUJIMOTOが監督を務めた。“エピローグを拒絶する恋”をテーマに、愛に飢えて自分を見失っていく夢の中にいる「ゴスロリ姿の少女アイナ」