アイナ・ジ・エンド、“ゴスロリ姿の少女アイナ”と“蛇神のアイナ”の2人が踊っている新曲「No Epilogue」MV公開
アイナ・ジ・エンドが、新曲「No Epilogue」を本日配信リリースし、MVを公開した。
本楽曲は、『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』主題歌となっており、アイナ・ジ・エンドが『劇場版モノノ怪』の主題歌を担当するのは今作で第一章・第二章に続き、完結編となる第三章すべてとなる。
MVは、G2 YUKI TSUJIMOTOが監督を務めた。“エピローグを拒絶する恋”をテーマに、愛に飢えて自分を見失っていく夢の中にいる「ゴスロリ姿の少女アイナ」と、彼女の脳内に存在する冷徹な守り神である現実の「蛇神のアイナ」という、同一人物の中に生きる2つの人格をアイナ・ジ・エンドが演じている。「エピローグなら聞きたくない」と愛に飢えて狂っていく狂気的なアイナ・ジ・エンドと、冷静に見守る蛇神を演じるアイナ・ジ・エンドの演技にも注目の映像になっているとのこと。
◾️「No Epilogue」
2026年5月29日（金）リリース
※『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』主題歌
『劇場版 モノノ怪』公式サイト：https://www.mononoke-movie.com/
◾️その他リリース情報
◆CDシングル「ルミナス - Luminous」
2026年7月8日（水）リリース
購入：https://aina.lnk.to/luminous_CD
◆デジタルシングル「ルミナス - Luminous」
2026年4月3日（金）リリース
配信：https://aina.lnk.to/Luminous
◆LIVE DVD/Blu-ray『AiNA THE END “nukariari”』
2026年3月25日（水）リリース
購入：https://aina.lnk.to/nukariari_0325
◾️＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞
詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314
◾️書誌情報
『達者じゃなくても』
著者：アイナ・ジ・エンド
発売日：2025年6月9日（月）
定価：2,970円（税込）
判型：A5変形
頁数：272頁
発行：株式会社 幻冬舎
https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344044401/
関連リンク
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