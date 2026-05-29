アイナ・ジ・エンドが、新曲「No Epilogue」を本日配信リリースし、MVを公開した。

本楽曲は、『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』主題歌となっており、アイナ・ジ・エンドが『劇場版モノノ怪』の主題歌を担当するのは今作で第一章・第二章に続き、完結編となる第三章すべてとなる。

MVは、G2 YUKI TSUJIMOTOが監督を務めた。“エピローグを拒絶する恋”をテーマに、愛に飢えて自分を見失っていく夢の中にいる「ゴスロリ姿の少女アイナ」と、彼女の脳内に存在する冷徹な守り神である現実の「蛇神のアイナ」という、同一人物の中に生きる2つの人格をアイナ・ジ・エンドが演じている。「エピローグなら聞きたくない」と愛に飢えて狂っていく狂気的なアイナ・ジ・エンドと、冷静に見守る蛇神を演じるアイナ・ジ・エンドの演技にも注目の映像になっているとのこと。

◾️その他リリース情報

◆CDシングル「ルミナス - Luminous」

2026年7月8日（水）リリース

購入：https://aina.lnk.to/luminous_CD ◆デジタルシングル「ルミナス - Luminous」

2026年4月3日（金）リリース

配信：https://aina.lnk.to/Luminous ◆LIVE DVD/Blu-ray『AiNA THE END “nukariari”』

2026年3月25日（水）リリース

購入：https://aina.lnk.to/nukariari_0325

◾️＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞

詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314

◾️書誌情報 『達者じゃなくても』

著者：アイナ・ジ・エンド

発売日：2025年6月9日（月）

定価：2,970円（税込）

判型：A5変形

頁数：272頁

発行：株式会社 幻冬舎

https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344044401/