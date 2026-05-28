アメリカメディアは、トランプ政権がキューバ政府の崩壊に備え、軍事対応を想定した訓練を行っていると報じました。アメリカメディア「アクシオス」によりますと、トランプ政権はキューバの現政権が早ければ2026年の夏にも崩壊する可能性があるとして、国内が混乱した場合の対応について、机上訓練を行ったということです。訓練では、大規模なデモや暴動が起きた場合の対応や、キューバ側が保有するドローンへの対処などが話し合わ