番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。・金沢：村田亘｜FOOTBALL TODAY KANAZAWA・琉球：仲本兼進｜RYUKYU SOCCER PRESS・大宮：松澤明美｜大宮花伝・秋田：竹内松裕｜秋田サッカーレポート・栃木SC：鈴木康浩｜栃木フットボールマガジン・佐藤功｜J論チャンネル上記サイトの6人が『J2J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド』について語った動画となります。◯関連LIVEひと足早く大総括！番記者が語るJ2・J3百年構想リーグ