【モデルプレス＝2026/05/28】女優の内山理名が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食の写真を公開し、反響を集めている。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「ハート型になった」ケールの巣篭もり卵のせトーストの朝食◆内山理名、ハート型ケールの巣篭もり卵トースト披露内山は「Good morning」とつづり、朝食の写真を投稿。「ハート型になった ケールの巣篭もり卵のせトースト」と紹介し、ケールの上に乗せた卵が偶