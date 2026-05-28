6月から約900品目の食料品などが値上げです。中東情勢の影響で包装資材の値上げも余儀なくされるなか、スーパーや菓子店の声を取材しました。 三条市のスーパー『マルセン』では、6月から即席めんや調味料など約110品目が値上げされます。なかでも比率として大きいのが「納豆類」。多くの商品が10～20円の値上げになるといいます。 ■マルセン 太田雅悠専務 「中東情勢が悪化したときに