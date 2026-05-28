ずっと疲れが抜けない、生理やPMSで振り回される、気持ちが沈みやすかったりイライラしたりする......。自分の中に小さな不調を感じつつも、「これぐらいは大丈夫」と、体からのサインに目を向けていない人は意外と多いのではないでしょうか。一般社団法人ウーマンフードヘルス協会代表理事で、栄養精神医学カウンセラーでもある川添亜樹さんも、以前はこうした女性の一人でした。しかし、自身の不妊をきっかけに食べるものを