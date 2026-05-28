山形市特産のセロリ、「山形セルリー」の収穫が今、最盛期を迎えています。朝採れたばかりの「山形セルリー」をドライブスルー方式で販売する即売会が28日に開かれ、新鮮な旬の味を求める人たちでにぎわいました。「山形セルリー」は、春と秋の年2回、収穫期を迎えます。収穫最盛期に合わせて28日、JA山形市はドライブスルー方式での即売会を開きました。会場には1株およそ1キロの「ひめセルリ}