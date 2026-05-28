株式会社 東急百貨店は、2026年6月4日（木）から17日（水）までの14日間、渋谷スクランブルスクエア内+Q（プラスク）ビューティー、渋谷ヒカリエ ShinQs、Dress Table by ShinQs ビューティー パレット（SHIBUYA109渋谷店 1階）の渋谷のビューティーエリア3拠点にて、ビューティーイベント「SHIBUYA BEAUTY JAM THE WEEKS 〜香りの2週間〜」を開催する。6回目の開催となる今回は、近年急成長中のフレグランスカテゴリーにフォーカ