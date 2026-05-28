（CNN）トランプ米大統領は27日、ホルムズ海峡は「すべての人に開放される」との見通しを示し、米国が「監視」に当たる方針を示した。これらの条件はイランとの交渉の一部に当たるとも付け加えた。トランプ氏はまた、オマーンに対して干渉しないよう警告。「オマーンは他国と同じように振る舞うことになるだろう。さもなければ、吹き飛ばさざるを得なくなる」と発言した。イランとオマーンに海峡の管理を認める短期的な合意を受け