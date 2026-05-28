【学校であった怖い話／晦-つきこもり】 9月10日 発売予定 価格：各2,970円 学校であった怖い話 ディースリー・パブリッシャーは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ホラーアドベンチャー「学校であった怖い話」を9月10日に発売する。価格は2,970円。 本作は、1995年にスーパーファミコン用ソフトとして発売された「学校であっ