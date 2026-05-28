【学校であった怖い話／晦-つきこもり】 9月10日 発売予定 価格：各2,970円

学校であった怖い話

ディースリー・パブリッシャーは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用ホラーアドベンチャー「学校であった怖い話」を9月10日に発売する。価格は2,970円。

本作は、1995年にスーパーファミコン用ソフトとして発売された「学校であった怖い話」の移植版。ゲームクリエイターの飯島多紀哉氏が手がけており、登場人物たちが語る怪談を読み進めながら、選択肢を選んで物語を進めるホラーアドベンチャーゲームで、新たに「どこでもセーブ・ロード」や「巻き戻し」といった便利機能を搭載している。

また、続編となる「晦-つきこもり」のSwitch移植版も同日に発売予定で、こちらも「どこでもセーブ・ロード」や「巻き戻し」を搭載。既に「マイニンテンドーストア」にて商品ページが公開されているが、本稿執筆時点で予約購入はできない状態となっている。

【学校であった怖い話】【晦-つきこもり】

(C)飯島多紀哉. (C)Shannon.

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