デグロムのスライダーを一閃…飛距離428フィート【MLB】レンジャーズ ー アストロズ（日本時間28日・アーリントン）アストロズのヨルダン・アルバレス外野手が27日（日本時間28日）、敵地でのレンジャーズ戦で今季19号を放った。本塁打数で村上宗隆内野手（ホワイトソックス）に並んだ。アルバレスは「2番・指名打者」で先発出場。第1打席はジェイコブ・デグロム投手の前に三振に倒れたが、1-2で迎えた4回の第2打席、カウント2