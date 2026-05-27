神奈川県横須賀市の「在日米海軍司令部」の公式Xアカウントが2026年5月27日、アカウントの「乗っ取り被害」を報告した。「アカウント奪還、復活すべく対処中」在日米海軍司令部は、日本にある全ての米海軍の陸上施設およびディエゴ・ガルシア海軍支援施設、シンガポール地域調整部隊を指揮下に置く米海軍の地域司令部だ。Xアカウントでは、基地でのイベント情報や訓練の様子などを発信している。27日10時50分過ぎ、【重要！！注意