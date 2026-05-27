神奈川県横須賀市の「在日米海軍司令部」の公式Xアカウントが2026年5月27日、アカウントの「乗っ取り被害」を報告した。

「アカウント奪還、復活すべく対処中」

在日米海軍司令部は、日本にある全ての米海軍の陸上施設およびディエゴ・ガルシア海軍支援施設、シンガポール地域調整部隊を指揮下に置く米海軍の地域司令部だ。Xアカウントでは、基地でのイベント情報や訓練の様子などを発信している。

27日10時50分過ぎ、【重要！！注意喚起！！】として、乗っ取り被害を訴えた。

「5月27日現在、本来なら在日米海軍司令部@cnfjであるべきこのアカウントは乗っ取られています 現在、アカウント奪還、復活すべく対処中です」

ユーザー名は「@CNFJ」だったところ、12時半時点でのIDは「@hemma1931」と変更されている。

拡散されたスクリーンショットによると、何者かに乗っ取られていた際のユーザー名は「Em Blossom」で、プロフィール写真は黒いタンクトップにデニムのショートパンツを合わせた女性の自撮り画像に変更されていた。

プロフィール欄の文章は、「pretty mess, devoted mutual / always follow back（Xによる翻訳：めちゃくちゃな状況、献身的な相互フォロワー いつもフォロバします）」となっていた。

アカウント名が元に戻らない

司令部は続く投稿で、「当アカウントは現在乗っ取られています」と怒り顔の絵文字を添え、現状を報告した。

「プロファイル写真はとりあえず奪還しましたが、まだアカウント名@cnfjが戻せない状態です」と説明。

司令部はすでにアカウントの管理権を取り戻しているといい、「全てのポストは在日米海軍司令部の管理者が行っており、乗っ取り犯によるポストは現在のところ確認されておりませんが、引き続き警戒を！」と呼びかけた。

その後の投稿でも、プロフィール写真やプロフィール欄の文章については変更ができたというが、「制限を超えた？ とやらで元のアカウント名＠CNFJ にまだ戻せません」と報告。

なお、Xでは26年現在、4文字以下のIDを新規に作ることはできない。そのため、本来使われていた「@CNFJ」のIDに戻すことができるかは未知数だ。

正午過ぎの投稿では「不審者によるポストはありませんが、念のため完全復活まで新規フォローはなさらぬように」としている。

「スパムが在日米海軍公式を陥落させてて草」

また、司令部のアカウントでは22日、「『米軍基地関係者と名乗る人たちが、公式な通知や発表が行われる以前に、仕事上で得た米海軍艦船の出入港情報をXやFBなどにポストしていますがいいんですか？』とフォロワーの方々からよく連絡を頂きます」として、SNSなどを通じた情報漏洩に関する注意喚起を行っていた。

「米軍関係者や基地関係者であれば、それが米軍の『運用保全』に反することであり、処罰の対象となり得ることをご存知のはずです」と怒り顔の絵文字を添え、「ご注意ください」としていた。

こうした背景から、SNSでは困惑の声も上がっている。