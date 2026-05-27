18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕されたプロ野球巨人軍の阿部慎之助前監督の辞任について、2026年5月27日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は長女の手紙の内容を通して事件を振り返ったが、阿部監督の逮捕、辞任はやむを得なかったのか。長女「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし」事件は、25日夜、阿部前監督との間でトラブルになった長女がチャットGPTに「父親から暴力を受けた」と相談。「児童相