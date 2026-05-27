18歳の長女への暴行容疑で現行犯逮捕されたプロ野球巨人軍の阿部慎之助前監督の辞任について、2026年5月27日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は長女の手紙の内容を通して事件を振り返ったが、阿部監督の逮捕、辞任はやむを得なかったのか。

長女「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし」

事件は、25日夜、阿部前監督との間でトラブルになった長女がチャットGPTに「父親から暴力を受けた」と相談。「児童相談所への通報」という回答を受けて児相に連絡をしたという。その後、阿部前監督の現行犯逮捕、釈放、監督の辞任へと発展した。阿部前監督が26日に謝罪会見をした際に、弁護士から長女の手紙も読み上げられた。

チャットGPTに相談するいきさつも含め、児相の対応には納得していない部分もあり、「どうしたらいいかといった私自身の意向が聞かれることなく、警察に通報されるという形になってしまった」「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行される姿を見て目前で私は泣き崩れてしまいました」などとつづっている。

球団オーナー「暴力をふるった、逮捕されたという事実は消すことはできない」

番組は、読売巨人軍の山口寿一オーナーの「娘さんの手紙を読み、そこに書かれている内容が事実その通りであろうと私は考えている。だからといって暴力をふるった、そして逮捕されたという事実は消すことはできない」というコメントを紹介。コメンテーターの安部敏樹さんは「皆さんがその場その場で比較的適切な判断をした結果が積み重なってできた悲劇かなと思っている。児相については確証がなくても通報するということが法律で決まっていて、児相からするとちょっと危ないかもと思ったら警察に110番するのが基本で、むしろよく機能した事例だと思う。警察の逮捕については長女も過度な説明があったと言っているので、そういう状況の中で緊急性、重要性を鑑みて、少し可能性を大きくとらえてその場で逮捕というのは運用上ありえると思う。運用上は娘さんの安全確保のために、お父さんと娘さんを分けるというのはあったと思う」と話し、現行犯逮捕に一定の理解を示した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）