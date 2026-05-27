株を一定数保有することで、株主優待が受けられるケースがあります。 これから株を購入し、回転ずしをお得に利用することを検討している人もいるのではないでしょうか。本記事では、すしチェーン店の店舗数シェア数や株主優待の内容などを解説します。 「スシロー」「くら寿司」「はま寿司」が店舗数シェアの上位3社 各社の最新決算資料によると、国内の店舗数はスシローが667店舗、はま