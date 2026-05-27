幼稚園から大学院までを擁する総合学園「学校法人桐蔭学園」（横浜市青葉区）が2026年5月26日に公式サイトを更新し、「学園臨時休校及び校舎閉鎖について」とのお知らせを行った。「施設に危害を加える旨の予告が複数回ありました」声明によると、「昨週末より、桐蔭横浜大学を含む複数の大学あてに、5月27日（水）昼頃に施設に危害を加える旨の予告が複数回ありました」という。犯行予告の内容については「内容は、桐蔭学園とは全