かつて、昼下がりに豪快にワインを楽しむ姿が目撃された蓮舫氏。2022年当時、彼女の知名度・人気は圧倒的で、参院選を前にしても泰然と構えていた。しかし──。【写真を見る】2022年、1本のワインボトルを1時間ほどで空けた飲みっぷりの蓮舫氏2026年5月15日に行われた立憲民主党の東京都連会長選。参院議員の蓮舫氏が無名の市議に敗れてしまった。その衝撃の余波が収まらないなか、中立であるべき都連事務局の幹部職員が、選