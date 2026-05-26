【モデルプレス＝2026/05/26】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が5月25日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題となっている。【写真】29歳美人アナ「最近ムチムチしてきた」ノースリコーデ披露◆沖田愛加、ノースリーブで美腕スラリ沖田は「最近ムチムチしてきたからランニング再開した」とつづり、写真を投稿。裾がフリルになったサーモンピンクのノースリーブトップスとデニムを合わせた姿で、スラリと