『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した伊織芽衣昨年始動したアイドルグループ「GigiL」から伊織芽衣（いおり・めい）ちゃんが、5月25日（月）発売『週刊プレイボーイ23号』のグラビアに初登場！昨年発売されたファースト写真集が大胆だと話題になったが、今回も大胆すぎる......！惜しげもなく披露してくれたお尻にも要注目！【写真】伊織芽衣の初登場グラビア＊＊＊【好きな衣装は王道より変形下着です】――初めての