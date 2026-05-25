ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽しめるスイーツを紹介しています。 今回は、これでもかというぐらい堅いお菓子を柿ノ種さんが実食。想像以上の堅さにびっくりしたのだそう… 大正末期に誕生したという「堅パン」。現在も愛され続けている理由が分かる商品でした。前の話を読む 柿ノ種