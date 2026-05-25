現職の死去に伴い告示された東根市長選挙は24日午後5時に立候補の届け出が締め切られ、新人で、前の副市長の鈴木敬一さん（60）が無投票で初当選を果たしました。24日告示された東根市長選挙は午後5時に立候補の届け出が締め切られ、前の副市長の鈴木さんが無投票で初当選を果たしました。無・新 鈴木敬一氏（60）「一刻もはやく安定した行政運営をやっていけというような市民のみなさんのメッセージの現れなのではないか 市