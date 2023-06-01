山の上にある成相寺から望む天橋立＝京都府宮津市10日午後4時35分ごろ、日本三景の一つとして知られる京都府宮津市の観光地「天橋立」付近で「クマが出て松並木の方に走って行った」と110番があった。宮津署によるとクマ1頭が海を泳ぎ、雑木林へ逃げ込んだ。府が委託する民間事業者が麻酔銃を使い、午後10時40分ごろ捕獲した。けが人はいないという。クマは体長約137センチ。署は天橋立からの観光客らの避難誘導などを行った。