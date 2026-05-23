【モデルプレス＝2026/05/23】フリーアナウンサーの青木裕子が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのうどん弁当を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「工夫凄すぎる」品数豊富なうどん弁当公開◆青木裕子、うどん弁当公開青木は、「涼しい日に冷たいおうどんにしてしまいました」とつづり、手作りの弁当の写真を投稿。肉そぼろとほうれん草、卵が絵画のように詰められた弁当箱のほか、シ