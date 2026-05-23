【モデルプレス＝2026/05/23】タレントの坂下千里子が5月22日、自身のInstagramを更新。子どもへの手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】50歳ママタレント「ベーコンも手作りなのすごい」食べる時間が無い日のオムライス弁当◆坂下千里子、手作りの弁当披露坂下は「『委員会で時間が無いからサンドウィッチ』とのリクエストをいただきましたが、あいにくパンがないので、オムライスです」とつづり、写真を投稿。綺麗に形