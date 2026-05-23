【モデルプレス＝2026/05/23】女優の山口智子が5月22日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の唐沢寿明との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】60代俳優夫婦「映画のワンシーンみたい」オープンカーでの2ショット◆山口智子、唐沢寿明とのオープンカー2ショット披露山口は「GO！GO！ラリーin熊本 2026、今年も熊本の皆さんの熱い声援をいただき、無事開催することができました。ご協力ありがとうございました！」とつづり