Amazonにて、サムスン製品がセール中。編集部で21日12時30分に確認したところ、タブレット「Galaxy Tab S10 FE」がタイムセールで80,300円になっているほか、完全ワイヤレスイヤフォン「Galaxy Buds3」が通常21,780円のところ10％ OFFの19,600円で販売されている。 そのほか、スマートフォン「Galaxy S26 Ultra」や、折りたたみ式スマホ「Galaxy Z Flip7」「Galaxy Z Fold7」もタイムセールとなってい