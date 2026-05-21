シント=トロイデンのMF山本理仁がフライブルク移籍かベルギー1部シント=トロイデンのMF山本理仁にドイツ1部フライブルク移籍の可能性が浮上している。完全移籍で両クラブは合意に達しており、取引の成立は間近に迫っているようだ。山本は2023年にガンバ大阪からシント=トロイデンへ期限付き移籍し、翌年に完全移籍。ベルギーで経験を積んできた。2024年にはパリ五輪にも出場した。シント=トロイデン加入から2シーズンは無得