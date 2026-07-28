「運営からの入金が完全にストップしたため、ライバーたちへの支払いが滞らないよう、事務所側が報酬を自腹で立て替えて凌いでいます。未払い被害は深刻で、約180万円の未払いが発生しています。その他の事務所やライバーさんにも数十万円から数百万円規模の未払いが各所で発生しているようで、被害を受けた方はかなりの数に上るでしょう」そう悲痛な実態を訴えるのは、数多くのライバーを束ねるライバー事務所レインボーライブ