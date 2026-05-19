キュートな動物でわちゃわちゃ格闘するパーティアクションゲーム「Party Animals」はSteamで累計1万7000件以上の最高評価を獲得するなど人気を博していました。しかし、開発元のRecreate Gamesが「Party Animals」のキャラクターを元にしたAI生成動画のコンテストを告知したところ、多くのバッシングが集まりRecreate Gamesは謝罪した上でコンテストの開催についてユーザーの意見を募りました。Hi everyone. We’d like to address