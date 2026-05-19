パドレスのスタメン監督が称えた山本由伸【MLB】パドレス 1ー0 ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）敵将も称えた今季最多107球だった。ドジャースの山本由伸が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発登板。7回1失点の好投も4敗目を喫したが、パドレスのクレイグ・スタメン監督は「ヤマモトは今夜、素晴らしい投球をした」と称えた。スタメン監督は「球界最高クラスの投手だ」と称賛した後、すぐに訂正。「いや