県は18日、長岡市の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。 県によりますと、この店は長岡市殿町の中華料理店「喜京屋」です。15日午前、患者から長岡保健所に対して「13日に喜京屋を利用した複数名に、胃腸炎の症状が現れている」という連絡がありました。保健所が調べたところ、11日と13日に喜京屋で食事をした人のうち6組54人が、12日朝から下痢や発熱・吐き気・おう吐などの症状を訴えていることが