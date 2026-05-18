ハンバーガーチェーンのドムドムハンバーガーが、今度は“ケバブ”に目をつけました。5月28日から全国の店舗で販売されるのは、期間限定の新メニュー「ケバブバーガー」。屋台めしとしておなじみのケバブを、ドムドム流にアレンジした一品です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】日本で「ケバブ」と聞くと、薄い生地に肉や野菜を包んで食べるスタイルを思い浮かべる人も多いはず。しかし今回の「ケバブバーガ