温泉街を練り歩く神輿に、沿道から約60トンのお湯を浴びせかける神奈川県湯河原温泉の「湯かけまつり」。ただでさえ絵面の強い伝統行事に、今年も筋肉紳士集団「ALLOUT」がふんどし姿で参戦します。披露されるのは「筋肉盆踊り」に「お姫様抱っこ撮影会」、そしてマッチョたちにお湯をかけるパフォーマンス。温泉、神輿、60トンのお湯、そこに筋肉。情報量の多さで、すでに少しのぼせそうです。【その他の画像・さらに詳しい元