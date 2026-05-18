佐々木が登板した12日の本拠地ジャイアンツ戦にいたのは…ドジャース・佐々木朗希投手が先発登板した11日（日本時間12日）の本拠地ジャイアンツ戦で、日本の人気女優が観戦していたようだ。16日に自身のインスタグラムを更新して観戦報告を綴った。「いつみても可愛い」「ロスにいるの？」とファンも沸き立っている。「ロサンゼルスでは野球観戦。米リーグ初めての観戦を思いっきり楽しみました！」と報告したのが、58歳の女優・