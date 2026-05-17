村上は16＆17号を放った【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、メジャー移籍後初となる1試合2本塁打など、3打数2安打3打点、1四球だった。チームの勝利に貢献し、17号を放った村上は本塁打数でリーグ単独トップに立った。衝撃の本塁打ショーだった。第1打席は四球で出塁。3-0で迎えた3回1死、右腕タイヨ