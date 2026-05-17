今季は左肩疲労で出遅れ→今月10日に今季初登板も【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間17日・アナハイム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は16日（日本時間17日）、ブレイク・スネル投手が左肘を手術を受けることを発表した。この日の敵地でのエンゼルス戦前に「彼は火曜日（19日、日本時間20日）に手術を受ける」と語った。スネルは左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため15日間の負傷者リスト（IL）に入っていた。ロ