《理想のカラダは、強いて言うならスパイダーマン！》【写真】山道でも映える！ Snow Man岩本照のトレラン姿2018年に雑誌『Tarzan』の表紙を飾り、理想のボディを語っていたSnow Manのリーダー、岩本照。「今も『Tarzan』で、連載を続けています。連載のタイトルは『筋肉吟遊詩人・岩本照 裏切りの筋トレ・メソッド』。単なる筋力トレーニングではなく、身体が慣れないように異なるアプローチの刺激を加えて“いかに自分の筋肉を