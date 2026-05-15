《理想のカラダは、強いて言うならスパイダーマン！》

【写真】山道でも映える！ Snow Man岩本照のトレラン姿

2018年に雑誌『Tarzan』の表紙を飾り、理想のボディを語っていたSnow Manのリーダー、岩本照。

「今も『Tarzan』で、連載を続けています。連載のタイトルは『筋肉吟遊詩人・岩本照 裏切りの筋トレ・メソッド』。単なる筋力トレーニングではなく、身体が慣れないように異なるアプローチの刺激を加えて“いかに自分の筋肉を裏切るか”をコンセプトにしたトレーニングの様子を紹介しています」（スポーツ紙記者、以下同）

この連載を通じて岩本は、スポーツジムでの筋トレだけでなく、富士登山やスキー、フェンシングといった多種多様なスポーツに挑戦。読者からは「ミスターターザン」とも称される肉体派アイドルだ。

また、TBS系で年に数回放送されているスポーツ・アトラクション特番の『SASUKE』にも、これまで10回以上参加していることが知られている。

「2017年の放送回から出場しており、2024年に開催された世界初となる『SASUKEワールドカップ』のメンバーにも選ばれました」

前回の2025年12月に放送された回では“コンディション不足”を理由に収録当日に辞退。次回放送での再挑戦を誓った裏で、SASUKEでの実績が新たな仕事に結びついていたようで……。

「7月クールに放送予定のテレビ朝日系のドラマで、伝説の忍者・猿飛佐助役で主演を務めると、1月に『週刊文春』で報じられました」（テレビ局関係者）

最近ハマっているアウトドアスポーツ

その筋肉で着々と仕事の幅を広げる岩本。最近は「トレイルランニング」という山道や砂利道を走るアウトドアのスポーツにもハマっているようだ。4月25日には、静岡県と山梨県で行われた「Mt．Fuji 100 2026」という日本最大級のトレイルランニングの大会に出場。

「山道を約100マイル、165kmのコースを走るのが大会のメインレースですが、岩本さんは約38・5kmのコースに参加しました。トレイルランニングの大会に参加するのは2回目だそう。昨年9月に出た人生初の大会では、練習なしのぶっつけ本番で2位入賞を果たしたそうです」

岩本の人生2度目の大会のコースには約600人が参加。9時間半の制限時間が設けられている中で6時間6分かけて、278位でゴールした。当日の岩本について、同じ大会に参加した男性はこう語る。

「一緒に写真撮影に快く応じてくれて、爽やかな好青年って感じ。大会にも本気で取り組んでいるのが伝わってきて、すごく好印象でした」

走り終えて疲れていても、笑顔で神対応を見せたという。目指すはアイドル界ナンバーワンのアスリートだ!