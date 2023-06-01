福島県で部活動の部員を乗せたマイクロバスの事故から1週間。木村知事は、きょう14日の会見で部活動中の移動について、新たな安全確保策を講じる可能性を示しました。今月6日、福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征中だった高校生を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、1人が死亡、20人が重軽傷を負いました。 木村知事はきょうの会見で今回の事故を受け、部活動中の移動におけるルールを徹底する