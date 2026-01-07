1月7日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、中国政府が日本への輸出規制を強化すると発表したニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「中国政府は昨日、軍民両用デュアルユースの規制に基づいて、日本への輸出規制を強化すると発表しました。高市総理の台湾有事をめぐる