佐野元春が、9年ぶりとなる＜スポークンワーズ・ライブ＞の開催を発表した。＜スポークンワーズ・ライブ＞は、朗読や語りを軸に、音楽、即興演奏、ステージ表現を融合させた佐野元春独自のパフォーマンスシリーズだ。2001年「植民地の夜は更けて」、2003年「増幅」、2010年「僕が旅に出る理由」、2017年「変容」に続く、通算5回目の開催となり、今回のタイトルは『空気』に決定した。バッキングミュージシャンには、音楽界を代表す