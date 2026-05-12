NPT再検討会議でスピーチした国光外務副大臣が、母校の観音高校を訪れ平和への思いを伝えました。母校である広島観音高校を訪ずれたのは、国光あやの外務副大臣です。広島での公務の中、本人の希望で訪問が実現しました。4月、ニューヨークのNPT再検討会議でスピーチし、原爆で命を落とした300人以上の生徒を偲んだ当時の校長の和歌を引用しました。■国光 あやの 外務副大臣「広島二中の悲しい歴史を繰り