10日朝、新潟市中央区の飲食店で火事があり、６０代の男性１人が病院に運ばれました。 命に別状はありません。 火事があったのは、新潟市中央区日の出１丁目にあるアベック食堂です。 警察と消防によりますと午前８時半前、通行人から「建物から煙が出ている」と 消防に通報がありました。 火は約１時間半後に鎮火しましたが、２階建ての建物が燃えました。 この火事で、飲食店の関係者である６０代の男性が顔な