5月5日、女優・永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ！？』（TBS系）の第5話が放送。劇中に、女優でタレントの佐藤江梨子が登場し、その近影に驚きが広がっている。同ドラマは、子育てを卒業した50歳の主婦の主人公・待山みなとが、おすしを学ぶ“鮨アカデミー”に参加し、鮨職人を目指す人生応援コメディだ。「佐藤さんは、俳優の山時聡真さん演じる森蒼斗の母親・森温子（もり あつこ）役を演じ、ゲスト出演しました。