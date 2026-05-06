太平洋戦争のさなか、東京と富山で大空襲に遭い、95歳で今なお声楽家として活動する浅岡節夫さんのリサイタルが、きょう富山市で開かれました。力強い歌声を響かせる声楽家の浅岡節夫さん。先月95歳を迎え、きょう、記念のリサイタルを開きました。浅岡さんは、音楽を愛した兄の影響で、この道に進みました。その兄は今から81年前の8月、太平洋戦争の終戦4日前に中国で戦死しました。浅岡さん自身も13歳のときに、住んでいた東京で