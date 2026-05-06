登録者数149万人のカップルYouTuber「なこなこカップル」として人気を集めていた、こーくんとなごみさんが2026年5月5日、それぞれのインスタグラムのストーリーズを通じて離婚を発表した。25年2月に夫婦チャンネルを終了「それぞれ挑戦したいことがすごい増えてきて」19年3月にカップルチャンネルとしてYouTubeでの活動をスタートした2人は、デートの様子や日常のエピソードなどを発信し、同世代の視聴者を中心に人気を集めた。2