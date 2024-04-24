「ゾゾヴィラ（ZOZOVILLA）」が、中森明菜コラボレーションしたコレクション「AKINA NAKAMORI × ZOZOVILLA -42nd Anniversary Collection-」を、5月1日から20日までゾゾヴィラ限定で受注販売する。また、5月1日から8日まで中目黒のアートギャラリー「COMPLEX BOOST」でポップアップイベントを開催する。 【画像をもっと見る】 第2弾となる同コラボでは、「SILENT LOVE」や「Seventeen」をはじめとした有名楽曲のアルバムジ